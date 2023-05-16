На ЗАЕС окупанти заборонили персоналу спілкуватись між собою

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції правила роботи і перебування на об'єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими. На ЗАЕС посилився контроль над атомниками, а персоналу заборонено навіть спілкуватись між собою.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами, на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження. Наразі атомникам заборонено навіть спілкуватись між собою.

Нагадаємо, що нині на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників. Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні «охоронці» наразі вирішують, як їй функціонувати.

Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою.

Під суворим табу і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили.

"Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено", - підкреслили в "Енергоатомі".

Там зауважують, що причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, дуже простає

"Рашисти намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції, найбільшої в Україні та Європі, яку окупанти цинічно перетворили на військовий об'єкт!", - наголосили в "Енергоатомі".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти, які перебувають на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, готуються до евакуації і навіть вже провели навчання на випадок українського контрнаступу.

Також голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що українські військові розуміють, що їм доведеться обійти Запорізьку АЕС в Енергодарі, коли вони розпочнуть довгоочікуваний контрнаступ.