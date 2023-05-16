На ЗАЭС оккупанты запретили персоналу общаться между собой

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции правила работы и пребывания на объекте ежедневно становятся для работников более жесткими. На ЗАЭС усилился контроль над атомщиками, а персоналу даже запрещено общаться между собой.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что после недавнего введенного запрета пользоваться даже кнопочными телефонами, на площадке ЗАЭС российские террористы выходят на новый уровень абсурда – вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения. Сейчас атомщикам запрещено даже общаться между собой.

Напомним, что на ЗАЭС остается работать около 2,5 тыс. атомщиков. Однако едва ли не самым главным подразделением на атомной станции теперь стала служба охраны: именно вооруженные "охранники" решают, как ей функционировать.

Перед рабочей сменой внимательно и тщательно проверяют атомщиков на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно эстакадой.

Под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные полицаи четко определили.

"Выходить не только за пределы станции, но и просто на улицу – строго запрещено. Находясь на работе, работники теперь имеют право смотреть только прямо перед собой. Потому что поворачивать голову, и даже просто взглянуть в сторону, – строго запрещено", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Там отмечают, что причина новых запретов, изрядно усложняющих рабочую коммуникацию между работниками ЗАЭС, очень проста

"Рашисты пытаются замаскировать собственные огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции, крупнейшей в Украине и Европе, которую оккупанты цинично превратили в военный объект!", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Ранее сообщалось, что находящиеся на временно захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре российские оккупанты готовятся к эвакуации и даже уже провели обучение на случай украинского контрнаступления.

Также глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что украинские военные понимают, что им придется обойти Запорожскую АЭС в Энергодаре, когда они начнут долгожданное контрнаступление.