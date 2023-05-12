МАГАТЭ планирует представить соглашение с Украиной и РФ касательно Запорожской АЭС, – Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в мае планирует представить Совету Безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.

По словам собеседников издания, Гросси изложит принципы защиты станции, которые должны поддержать Украина и Россия. Некоторые из этих пунктов давно известны, например, касательно отсутствия огня по АЭС или из нее.

Другие принципы включают запрет на размещение тяжелого вооружения на станции, хотя нет четкого определения того, что относится к нему.

Кроме того, предполагается отсутствие военного персонала на ЗАЭС, хотя Россия утверждает, что находящиеся там вооруженные люди не отвечают этому определению. Другим пунктом является исключение нападений на украинский персонал станции.

Отмечается, что Гросси уже был на подобной стадии переговоров по соглашению. Он проводил дискуссии с Мальтой, которая председательствовала в Совете Безопасности ООН, о представлении этих принципов в феврале. Однако презентация не состоялась, ведь выяснилось, что Украина не поддерживает предложения.

Также есть сомнения в жизнеспособности плана, учитывая ограниченные средства и возможности его реализации.

Сейчас на ЗАЭС работают несколько сотрудников МАГАТЭ. Даже если бы их количество выросло, они могли бы определить, была ли повреждена станция в результате обстрела, но представители агентства были бы плохо оснащены, чтобы определить, кто и откуда выпустил снаряды.

"Мне все еще интересно, как кто-то собирается обеспечивать или даже контролировать что-либо из этого", – сказал один из дипломатов.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС с сентября 2022 года (группы специалистов несколько раз менялись).

29 марта 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси второй раз прибыл на временно оккупированную станцию. После этого он заявил, что количество войск в районе ЗАЭС значительно увеличилось, поэтому сейчас ее невозможно защитить.