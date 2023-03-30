Гендиректор МАГАТЭ после визита на ЗАЭС: станцию больше невозможно защитить

Количество войск в районе временно оккупированной Запорожской АЭС значительно увеличилось, поэтому сейчас ее невозможно защитить.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после визита на ЗАЭС, пишет Sky News.

По его словам, ситуация на ЗАЭС продолжает оставаться нестабильной.

"Очевидно, что военная активность во всем регионе растет. Поэтому станция не может быть защищена", – заявил Гросси.

Напомним, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 26 марта посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС. Это был его второй визит на ЗАЭС с тех пор, как ее оккупировали рашисты.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС 1 сентября 2022 года. С того времени на станции находятся эксперты организации (группы специалистов несколько раз менялись).