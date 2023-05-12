МАГАТЕ планує представити угоду з Україною та РФ щодо Запорізької АЕС, – Reuters

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у травні планує представити Раді Безпеки ООН угоду з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС. Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів.

За словами співрозмовників агенції, Гроссі викладе принципи захисту станції, які мають підтримати Україна та Росія. Деякі з цих пунктів давно відомі, наприклад, щодо відсутність вогню по АЕС чи з неї.

Інші принципи включають заборону розміщення важкого озброєння на станції, хоча немає чіткого визначення того, що відноситься до нього.

Крім того, передбачається відсутність військового персоналу на ЗАЕС, хоча Росія стверджує, що озброєні люди, які перебувають там, не відповідають цьому визначенню. Іншим пунктом є виключення нападів на український персонал станції.

Зазначається, що Гроссі вже був на подібній стадії переговорів щодо угоди. Він проводив дискусії з Мальтою, яка головувала в Раді Безпеки ООН, щодо представлення цих принципів у лютому. Однак презентація не відбулася, адже з'ясувалося, що Україна не підтримує пропозиції.

Також є сумніви щодо життєздатності плану, враховуючи обмежені засоби й можливості його реалізації.

Наразі на ЗАЕС працюють кілька співробітників МАГАТЕ. Навіть якби їх кількість зросла, вони могли б визначити, чи було пошкоджено станцію внаслідок обстрілу, але представники агентства були б погано оснащені, щоб визначити, хто і звідки випустив снаряди.

"Мені все ще цікаво, як хтось збирається забезпечувати чи навіть контролювати будь-що з цього", – сказав один із дипломатів.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Місія МАГАТЕ працює на ЗАЕС з вересня 2022 року (групи фахівців кілька разів змінювалися).

29 березня 2023 генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге прибув на тимчасово окуповану станцію. Після цього він заявив, що кількість військ у районі ЗАЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.