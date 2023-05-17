На ЗАЭС военных уже больше, чем персонал станции

Оккупанты увеличивают военное присутствие на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В настоящее время русских военных на атомном объекте уже больше, чем персонала станции.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По состоянию на данный момент российских военных на ЗАЭС уже больше, чем работающего на станции персонала. Таким образом оккупанты нагнетают ситуацию, чтобы и дальше проводить ядерный шантаж", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома", находящихся на ЗАЭС.

Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и должны быть готовы выехать по первому сигналу.

Также оккупанты похищают работников ЗАЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те брали паспорта РФ.

Заметим, на ЗАЭС правила работы и пребывания на объекте ежедневно становятся для работников все более жесткими. Усилился контроль над атомщиками, а персоналу запрещено даже общаться между собой.

Как заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, российские оккупанты, находящиеся на временно захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, готовятся к эвакуации и даже уже провели обучение на случай украинского контрнаступления.

Также Котин заявил, что украинские военные понимают, что им придется обойти Запорожскую АЭС в Энергодаре, когда они начнут долгожданное контрнаступление.