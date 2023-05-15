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В Израиле заметили мороженое "Ленинградское" от "Рудь": что говорят в компании
В магазинах Израиля заметили мороженое "Ленинградское" от украинского производителя "Рудь". В компании заявили, что с начала полномасштабной войны прекратили выпуск этого мороженого, а на прилавках могут быть только остатки товара.
Мороженое "Ленинградское" от компании "Рудь" на полках в израильских магазинах обнаружили пользователи Twitter и опубликовали соответствующие фото.
В компании объяснили, что задолго до начала войны "Рудь" заключила договор на производство и поставку мороженого на условиях privat label израильскому контрагенту DILER BMDINTERNATIONAL LTD. Производитель принял на себя договорное обязательство изготовить иностранному заказчику мороженое по его рецептурам и под торговыми марками.
"Среди заказанных наименований (торговых марок), принадлежащих нерезиденту DILER BMDINTERNATIONAL LTD, была ТМ "Ленинградское". Согласно договорным условиям наряду с торговой маркой заказчика товара размещался бренд производителя. Указанный продукт реализовывался исключительно на территории Израиля", - говорится в заявлении компании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечается, компания с начала полномасштабного вторжения России в Украину отказалась от выполнения контракта по части изготовления мороженого под ТМ "Ленинградское". Выпуск этого мороженого прекращен.
"Распространенные в сети Интернет фото и видео материалы с изображением указанной продукции указывают на вероятные остатки в израильских сетях снятого с производства товара", - заверили в компании.
Украинцы в соцсетях активно обсуждают этот скандал и предлагают бойкотировать этого производителя.