В Израиле заметили мороженое "Ленинградское" от "Рудь": что говорят в компании

В магазинах Израиля заметили мороженое "Ленинградское" от украинского производителя "Рудь". В компании заявили, что с начала полномасштабной войны прекратили выпуск этого мороженого, а на прилавках могут быть только остатки товара.

Мороженое "Ленинградское" от компании "Рудь" на полках в израильских магазинах обнаружили пользователи Twitter и опубликовали соответствующие фото.

"коли я побачив в ізраїльському магазині продовольчих товарів морозиво Житомирської фабрики РУДЬ, то зрадів і з тим же дуже засмутився напис на обгортці... Ленінградське... колишньому Житомирянину, який живе в Ізраїлі, дуже соромно... "😬 pic.twitter.com/nlcXSJOeMN — Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) March 25, 2023

В компании объяснили, что задолго до начала войны "Рудь" заключила договор на производство и поставку мороженого на условиях privat label израильскому контрагенту DILER BMDINTERNATIONAL LTD. Производитель принял на себя договорное обязательство изготовить иностранному заказчику мороженое по его рецептурам и под торговыми марками.

"Среди заказанных наименований (торговых марок), принадлежащих нерезиденту DILER BMDINTERNATIONAL LTD, была ТМ "Ленинградское". Согласно договорным условиям наряду с торговой маркой заказчика товара размещался бренд производителя. Указанный продукт реализовывался исключительно на территории Израиля", - говорится в заявлении компании.

Как отмечается, компания с начала полномасштабного вторжения России в Украину отказалась от выполнения контракта по части изготовления мороженого под ТМ "Ленинградское". Выпуск этого мороженого прекращен.

"Распространенные в сети Интернет фото и видео материалы с изображением указанной продукции указывают на вероятные остатки в израильских сетях снятого с производства товара", - заверили в компании.

Украинцы в соцсетях активно обсуждают этот скандал и предлагают бойкотировать этого производителя.