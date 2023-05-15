В Ізраїлі помітили морозиво "Ленінградське" від "Рудь": що кажуть у компанії

У магазинах Ізраїлю помітили морозиво "Ленінградське" від українського виробника "Рудь". У компанії заявили, що з початку повномасштабної війни припинили випуск цього морозива, а на прилавках можуть бути лише залишки товару.

Морозиво "Ленінградське" від компанії "Рудь" на полицях у ізраїльських магазинах знайшли користувачі Twitter і опублікували відповідні фото.

"коли я побачив в ізраїльському магазині продовольчих товарів морозиво Житомирської фабрики РУДЬ, то зрадів і з тим же дуже засмутився напис на обгортці... Ленінградське... колишньому Житомирянину, який живе в Ізраїлі, дуже соромно... "😬 pic.twitter.com/nlcXSJOeMN — Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) March 25, 2023

У компанії пояснили, що задовго до початку війни "Рудь" уклала договір на виробництво та поставку морозива на умовах privat label ізраїльському контрагенту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD. Виробник прийняв на себе договірне зобовʼязання виготовити іноземному замовнику морозиво за його рецептурами та під його торговельними марками.

"Серед замовлених найменувань (торговельних марок), що належать нерезиденту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD була ТМ "Ленинградское". Згідно договірних умов поряд з торговельною маркою замовника товару розміщувався бренд виробника. Зазначений продукт реалізовувався виключно на території Ізраїлю", - йдеться у заяві компанії.

Як зазначається, компанія з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовилася від виконання контракту в частині виготовлення морозива під ТМ "Ленинградское". Наразі випуск цього морозива припинено.

"Розповсюджені в мережі Інтернет фото та відео матеріали з зображенням зазначеної продукції вказують на ймовірні залишки в ізраїльських мережах товару, що знятий з виробництва", - запевнили в компанії.

Українці у соцмережах активно обговорюють цей скандал і пропонують бойкотувати цього виробника.