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Виробник морозива "Хрещатик" брехав про склад пломбіру: АМКУ оштрафував компанію
Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення оштрафувати ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" на 1 370 433 грн за поширення на упаковках морозива “пломбір” його виробництва неправдивої інформації про склад продукту.
Про це 30 грудня повідомила пресслужба АМКУ.
З 2019 року комітет проводив дослідження продукції компанії, а саме морозива під назвами "Хрещатик", "Каштан", "Хладик", "Артек", "Волошкове поле" тощо. Виявилося, що на упаковках таких десертів виробник вказував неправдиву інформацію про наявність у його складі коров’ячого молока.
Водночас АМКУ встановив, що у вересні та листопаді 2020 року ТОВ "ФМ Хладопром" не закуповувало коров’ячого молока та, відповідно, не використовувало його при виготовленні морозива. З'ясувалося, що виробник замінив у складі свого продукту питне коров’яче молоко на сухе знежирене молоко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому на упаковці продукту "Холодопром" вказував, що у складі морозива нібито є коров'яче молоко.
"Зауважимо, що питне коров’яче молоко та сухе молоко не є тотожними складниками, адже ці сировини виробляються за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту є неправдивою. Згідно з законодавством, у маркуванні морозива (як і усіх інших продуктів) повинні зазначатися лише ті інгредієнти, які використовувалися при його виробництві", — підкреслили в АМКУ.
Раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував на 1,644 мільйона гривень дочірнє підприємство "Ружин-молоко" (Житомирська область) за неправдиву інформацію, яку підприємство вказувало на упаковках свого продукту – "масла солодковершкового".