Виробник морозива "Хрещатик" брехав про склад пломбіру: АМКУ оштрафував компанію

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення оштрафувати ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" на 1 370 433 грн за поширення на упаковках морозива “пломбір” його виробництва неправдивої інформації про склад продукту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 30 грудня повідомила пресслужба АМКУ.

З 2019 року комітет проводив дослідження продукції компанії, а саме морозива під назвами "Хрещатик", "Каштан", "Хладик", "Артек", "Волошкове поле" тощо. Виявилося, що на упаковках таких десертів виробник вказував неправдиву інформацію про наявність у його складі коров’ячого молока.

Водночас АМКУ встановив, що у вересні та листопаді 2020 року ТОВ "ФМ Хладопром" не закуповувало коров’ячого молока та, відповідно, не використовувало його при виготовленні морозива. З'ясувалося, що виробник замінив у складі свого продукту питне коров’яче молоко на сухе знежирене молоко.

При цьому на упаковці продукту "Холодопром" вказував, що у складі морозива нібито є коров'яче молоко.

"Зауважимо, що питне коров’яче молоко та сухе молоко не є тотожними складниками, адже ці сировини виробляються за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту є неправдивою. Згідно з законодавством, у маркуванні морозива (як і усіх інших продуктів) повинні зазначатися лише ті інгредієнти, які використовувалися при його виробництві", — підкреслили в АМКУ.

Раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував на 1,644 мільйона гривень дочірнє підприємство "Ружин-молоко" (Житомирська область) за неправдиву інформацію, яку підприємство вказувало на упаковках свого продукту – "масла солодковершкового".