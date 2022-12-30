Производитель мороженого "Хрещатик" врал о составе пломбира: АМКУ оштрафовал компанию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение оштрафовать ООО "Фабрика мороженого Хладопром" на 1 370 433 грн за распространение на упаковках мороженого “пломбор” его производства ложной информации о составе продукта.

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Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба АМКУ.

С 2019 года комитет проводил исследование продукции компании, а именно мороженого под названиями "Хрещатик", "Каштан", "Хладик", "Артек", "Волошкове поле" и т.д. Оказалось, что на упаковках таких десертов производитель указывал ложную информацию о наличии коровьего молока в его составе.

В то же время АМКУ установил, что в сентябре и ноябре 2020 года ООО "ФМ Хладопром" не закупало коровье молоко и, соответственно, не использовало его при изготовлении мороженого. Выяснилось, что производитель заменил в составе своего продукта питьевое коровье молоко сухим обезжиренным молоком.

При этом на упаковке продукта "Хладопром" указывал, что в составе мороженого якобы есть коровье молоко.

"Заметим, что питьевое коровье молоко и сухое молоко не являются тождественными составляющими, ведь эти сырья производятся по разным техническим условиям. Соответственно, распространенная производителем информация о составе его продукта неправдива. Согласно законодательству, в маркировке мороженого (как и всех других) продуктов) должны указываться только те ингредиенты, которые использовались при его производстве", - подчеркнули в АМКУ.

Ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал на 1,644 миллиона гривен дочернее предприятие "Ружин-молоко" (Житомирская область) за ложную информацию, которую предприятие указывало на упаковках своего продукта - "масла сладкосливочного".