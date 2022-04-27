На український експорт скасують усі мита та квоти, — Зеленський

Європейська комісія вирішила прибрати на рік усі мита та квоти на український експорт, та призупинити дію антидемпінгових тарифів, заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президентом Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто та всім нашим європейським друзям за цей крок", — заявив глава держави.

Він зазначив, що таке рішення Євросоюзу сприятиме збереженню економічної активності в Україні.

Внаслідок цього значну підтримку отримає національне виробництво.

Пропозиція, як очікується, включатиме тимчасове скасування існуючих тарифів та квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які зараз не підпадають під дію торгової угоди ЄС з Україною.

Нагадаємо, Великобританія на рік раніше скасувала всі мита та обмеження на український експорт за умовами угоди про вільну торгівлю.