ЕС может отменить все пошлины и квоты на украинские товары

Европейский Союз рассматривает возможность упразднения всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны. Объявить об этом намерении могут уже на этой неделе.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение, как ожидается, будет включать временную отмену существующих тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые сейчас не подпадают под действие торгового соглашения ЕС с Украиной.

Отмечается, что любое предложение должно быть согласовано со всеми 27 государствами-членами и Европейским парламентом, прежде чем оно вступит в силу.

По словам одного из источников издания, предлагаемое торговое соглашения может стать частью поддержки экономики Украины во время войны и после нее.

В соответствии с соглашением о свободной торговле между Украиной и ЕС некоторые тарифы и квоты на некоторые категории товаров должны быть постепенно отменены или исключены из соглашения. Сейчас ЕС предлагает временно снять эти ограничения.

Отметим, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого в 2019 году приходилось более 40% ее торговли.

Железо, сталь и сельскохозяйственная продукция являются одними из основных статей экспорта Украины.

Напомним, Великобритания на год раньше отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт по условиям соглашения о свободной торговле.