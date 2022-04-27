ЄС може скасувати всі мита та квоти на українські товари

Європейський Союз розглядає можливість скасування всіх тарифів та квот на український експорт, щоби підтримати економіку країни під час війни. Оголосити про цей намір можуть уже цього тижня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція, як очікується, включатиме тимчасове скасування існуючих тарифів та квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які зараз не підпадають під дію торгової угоди ЄС з Україною.

Зазначається, що будь-яка пропозиція має бути узгоджена з усіма 27 державами-членами та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.

За словами одного з джерел видання, запропонована торговельна угода може стати частиною підтримки економіки України під час війни та після неї.

Відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС деякі тарифи та квоти на деякі категорії товарів мають бути поступово скасовані або виключені з угоди. Наразі ЄС пропонує тимчасово зняти ці обмеження.

Зазначимо, що ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого у 2019 році припадало понад 40% її торгівлі.

Залізо, сталь та сільськогосподарська продукція є одними з основних статей експорту України.

Нагадаємо, Великобританія на рік раніше скасувала всі мита та обмеження на український експорт за умовами угоди про вільну торгівлю.