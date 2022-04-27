На украинский экспорт отменят все пошлин и квоты, — Зеленский

Европейская комиссия решила убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт и приостановить действие антидемпинговых тарифов, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг", — заявил глава государства.

Он отметил, что такое решение Евросоюза будет способствовать сохранению экономической активности в Украине.

В результате значительную поддержку получит национальное производство.

Предложение, как ожидается, будет включать временную отмену существующих тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые сейчас не подпадают под действие торгового соглашения ЕС с Украиной.

Напомним, Великобритания на год раньше отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт по условиям соглашения о свободной торговле.