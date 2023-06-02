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Категорія
Агро
Дата публікації

В Україні хочуть відновити ветеринарний контроль на молочну продукцію з Польщі

В Україні хочуть відновити ветеринарний контроль на молочну продукцію з Польщі
Міністерство агрополітики ініціює відновлення ветеринарного контролю на молочну продукцію з Польщі. Фото: пресслужба МінАПК

Міністерство аграрної політики та продовольства ініціює перед Урядом України відновлення ветеринарного контролю на молоко та молочні продукти з Республіки Польща.

Про це повідомила пресслужба МінАПК.

 Зазначається, що відповідна постанова наразі опрацьовується профільними відомствами.

"Пропонується проведення документальної перевірки, перевірки відповідності, здоров’я та благополуччя тварин, фізичної перевірки та лабораторних досліджень (випробувань)", - йдеться у повідомленні МінАПК.

У відомстві додають, що такі дослідження здійснюватимуться на прикордонних інспекційних постах та призначених пунктах пропуску на державному кордоні України – Краківець, Ягодин, Рава-Руська, Смільниця, Шегині.

Раніше Спілка молочних підприємств України закликала Кабмін до дзеркальної заборони імпорту молочної продукції з Польщі.

Зауважимо, імпорт молочної продукції помітно зріс останнім часом, особливо це стосується польських сирів, які поступово витісняють вітчизняні з полиць магазинів.

Автор:
Світлана Манько