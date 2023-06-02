В Украине хотят возобновить ветеринарный контроль на молочную продукцию из Польши

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует перед правительством возобновление ветеринарного контроля на молоко и молочные продукты из Республики Польша.

Об этом сообщила пресс-служба МинАПК.

Отмечается, что соответствующее постановление прорабатывается профильными ведомствами.

"Предлагается проведение документальной проверки, проверки соответствия, здоровья и благополучия животных, физической проверки и лабораторных исследований (испытаний)", - говорится в сообщении МинАПК.

В ведомстве добавляют, что такие исследования будут осуществляться на пограничных инспекционных постах и назначенных пунктах пропуска на государственной границе Украины – Краковец, Ягодин, Рава-Русская, Смольница, Шегини.

Ранее Союз молочных предприятий Украины призвал Кабмин к зеркальному запрету импорта молочной продукции из Польши.

Заметим, что импорт молочной продукции заметно вырос в последнее время, особенно это касается польских сыров, которые постепенно вытесняют отечественные с полок магазинов.