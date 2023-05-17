Экспорт молочных продуктов резко упал: названы причины

Украинские экспортеры молочной продукции начали 2023 год с положительно большими объемами торговли за границу, однако в апреле было экспортировано 6,55 тыс. тонн молочных продуктов, что на 27% меньше, чем в марте. Об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса".

По категориям объемы экспорта в апреле были следующие:

молоко и сливки, несгущенные – 1,66 тыс. тонн, -33% по сравнению с мартом;

молоко и сливки, сгущенные – 988 тонн, -40%;

масленка, коагулированные молоко и сливки, йогурт, кефир – 200 тонн, -17%;

молочная сыворотка – 1,03 тыс. тонн, -17%;

масло сливочное – 808 тонн, -4%;

мороженое – 824 тонн, +2%;

сыры всех видов – 515 тонн, -33%.

Как отметили в УКАБ, такое уменьшение показателей объясняется, в частности, блокадой украинского импорта и усложненным движением транзитом через восточноевропейские страны.

Некоторые запреты уже сняты, однако очень негативно повлияли на отрасль. Последний раз такие объемы экспорта наблюдались еще до отмены ввозных пошлин на украинскую агропродукцию в Европейском Союзе в прошлом году.

Также причиной уменьшения продажи такой продукции за границу называют сохранение низкого спроса на нее в мире.

Крупнейшими импортерами украинской "молочки" остаются Молдова, Казахстан и Азербайджан.

В свою очередь импорт таких товаров в Украину за месяц вырос на 3% и составил 5,17 тыс. тонн. Наиболее заметно выросли объемы импорта молока и сливок (учитывая сгущенную продукцию): показатель увеличился на 74% и достиг 142 тонн.

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