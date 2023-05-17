Експорт молочних продуктів різко впав: названо причини

Українські експортери молочної продукції розпочали 2023 рік із позитивно великими об’ємами торгівлі за кордон, однак у квітні було експортовано 6,55 тис. тонн молочних продуктів, що на 27% менше, ніж у березні. Про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу".

За категоріями обсяги експорту в квітні були наступні:

молоко та вершки, незгущені – 1,66 тис. тонн, -33% порівняно з березнем;

молоко та вершки, згущенні – 988 тонн, -40%;

маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір – 200 тонн, -17%;

молочна сироватка – 1,03 тис. тонн, -17%;

масло вершкове – 808 тонн, -4%;

морозиво – 824 тонн, +2%;

сири всіх видів – 515 тонн, -33%.

Як зазначили в УКАБ, таке зменшення показників пояснюється, зокрема, блокадою українського імпорту й ускладнений рух транзитом через східноєвропейські країни.

Деякі заборони вже знято, однак вони дуже негативно вплинули на галузь. Востаннє такі обсяги експорту спостерігалися ще до скасування ввізних мит на українську агропродукцію в Європейському Союзі мину.

Також причиною зменшення продажу такої продукції за кордон називають збереження низького попит на неї в світі.

Найбільшими імпортерами української "молочки" залишаються Молдова, Казахстан та Азербайджан.

Своєю чергою імпорт таких товарів в Україну за місяць зріс на 3% та становив 5,17 тис. тонн. Найбільш помітно зросли обсяги імпорту молока та вершків (враховуючи згущенну продукцію): показник збільшився на 74% і досяг 142 тонн.

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