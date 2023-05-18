Імпортні сири витісняють вітчизняні з полиць магазинів

Пропозиція сирів в Україні помітно збільшилась, але попит при цьому зріс несуттєво. Тому сироварам доводиться все частіше стимулювати продажі різними акціями.

Про це повідомляють аналітики "ІНФАГРО".

Вони зауважують, що збільшення пропозиції сирів відбувається через бажання вітчизняних виробників направляти більше сировини на випуск хоча б незбиткових товарів. Більш активними також стали імпортери сиру, які захоплюють все більшу частку ринку.

"Конкуренція на ринку сиру суттєво зростає, доводиться все частіше стимулювати продажі різними акціями. Провідні експортери сиру також готові давати суттєві цінові знижки в обмін на обсяги", - зазначають аналітики.

Вони додають, що незважаючи на згоду продавців знижувати ціни, обсяги експорту сиру, і особливо сирного продукту, стрімко скорочуються.

Так, минулого місяця експорт напівтвердого сиру скоротився на 38%. У квітні вдвічі скоротився також і експорт плавлених сирних продуктів.

"Імпорт сиру очікувано, хоч і з запізненням відносно прогнозів, зростає. Частка імпортних напівтвердих сирів знову сягає чверті всіх продажів. А закордонні «білі» сири займають більше половини ринку", - констатують аналітики.

Вони прогнозують, що імпорт сирів буде і далі збільшуватись, а це серйозна загроза для українських сироварів.

Нагадаємо, в українських супермаркетах зросли роздрібні ціни на молоко, йогурти, вершкове масло, спред та сири.

Сири в торгівельних мережах в середньому коштують 628,82 грн за кг і подорожчали на 8,95 грн (31,1%) порівняно до квітня і майже на 195,75 грн порівняно до травня минулого року.

Ціна на сир "Чеддер" склала 492,78 грн за кг, на "Едам" – 407,60 грн за кг і "Гауду" – 511,64 грн. за кг. За останній місяць данні сири подорожчали більше ніж інші. Ціна на сир "Чеддер" піднялась на 17,52 грн. (+3,6%), "Едам" – на 13,13 грн. (+3,2%) і "Гауда" – на 15,85 грн. (3,1%) порівняно до квітня. В річному розрізі "Чеддер" подорожчав на 152,49 грн. (+30,9%), "Едам" на 111,08 грн. за кг (+27,3%), а "Гауда" на 139,06 грн. (+27,2%).

Ціна на сир "Український" склала 422,22 грн. за кг, що на 5,07 грн. (+1,2%) більше ніж в квітні і на 126,19 грн. (+29,9%) порівняно до травня 2022 року. Станом на 1 травня сир "Моцарелла" коштує 444,43 грн. за кг. Він подорожчав на 130,67 грн. (+29,4%) за останній рік.

На думку експертів, подальше суттєве подорожчання молочної продукції в перспективі малоймовірне через відносно слабкий попит на внутрішньому ринку.

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