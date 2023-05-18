Импортные сыры вытесняют отечественные с полок магазинов

Предложение сыров в Украине заметно увеличилось, но спрос при этом вырос незначительно. Поэтому сыроварам приходится все чаще стимулировать продажи разными акциями.

Об этом сообщают аналитики "Инфагро".

Они отмечают, что увеличение предложения сыров происходит из-за желания отечественных производителей направлять больше сырья на выпуск хотя бы неубыточных товаров. Более активными также стали импортеры сыра, захватывающие все большую долю рынка.

"Конкуренция на рынке сыра существенно растет, приходится все чаще стимулировать продажи разными акциями. Ведущие экспортеры сыра также готовы предоставлять существенные ценовые скидки в обмен на объемы", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что несмотря на согласие продавцов снижать цены, объемы экспорта сыра и особенно сырного продукта, стремительно сокращаются.

Так, в прошлом месяце экспорт полутвердого сыра сократился на 38%. В апреле вдвое сократился также экспорт плавленых сырных продуктов.

"Импорт сыра ожидаемо, хоть и с опозданием относительно прогнозов, растет. Доля импортных полутвердых сыров снова достигает четверти всех продаж. А зарубежные "белые" сыры занимают более половины рынка", - констатируют аналитики.

Они прогнозируют, что импорт сыров будет продолжать увеличиваться, а это серьезная угроза для украинских сыроделов.

Напомним, в украинских супермаркетахвыросли розничные цены на молоко, йогурты, сливочное масло, спред и сыры.

Сыры в торговых сетях в среднем стоят 628,82 грн за кг и подорожали на 8,95 грн (31,1%) по сравнению с апрелем и почти на 195,75 грн по сравнению с маем прошлого года.

Цена на сыр "Чеддер" составила 492,78 грн. за кг, на "Эдам" - 407,60 грн. за кг и "Гауду" - 511,64 грн. за кг. За последний месяц данные сыры подорожали больше других.

Цена на сыр "Украинский" составила 422,22 грн. за кг на 5,07 грн. (+1,2%) больше, чем в апреле и на 126,19 грн. (+29,9%) по сравнению с маем 2022 года. На 1 мая сыр "Моцарелла" стоит 444,43 грн. за кг. Он подорожал на 130,67 грн. (+29,4%) за последний год.

По мнению экспертов, дальнейшее существенное подорожание молочной продукции в перспективе маловероятно из-за относительно слабого спроса на внутреннем рынке.

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