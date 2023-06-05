"Логіку важко збагнути": Українські молочники відреагували на намір МінАПК відновити ветконтроль молока з Польщі

Спілка молочних підприємств України здивовано ініціативою Міністерства аграрної політики та продовольства відновити ветеринарний контроль молока й молочних продуктів з Польщі, ідеться у заяві галузевого об'єднання.

"Ще не закінчена історія з введенням сумнівного "галузевого збору" для молокопереробних підприємств, а Мінагрополітики вже підготувало новий сюрприз: відновлення ветеринарного контролю на молоко і молочні продукти з Польщі. Перш за все, дивує вибірковість: чому саме Польща? І чому були обрані саме молочні продукти?" - сказано в ній.

Молочники вказують, що інформація державних контролюючих органів про випадки відповідних порушень відсутня. Якщо ж цю ініціативу розглядати як відповідь на нещодавню заборону українського молочного імпорту до Польщі, то в СМПУ заявляють, що це "вже трохи запізно і тому недоречно".

Нагадаємо при цьому, що сама ж СПМУ в квітні закликала український уряд повністю заборонити імпорт польської молочної продукції в Україну на період заборони ввезення українських молокопродуктів до Польщі.

"Незрозуміло, яка мета цього демонстраційного кроку і чому саме зараз, коли тільки почав відновлюватися український молочний експорт до ЄС, ініційовано прийняття постанови, яка створить проблеми нашим експортерам?" - задалися тепер питанням у профільній асоціації.

Там висловили впевненість у тому, що польські ветеринарні служби на кордоні не забаряться з відповідними заходами у відповідь, і саме українські молочні підприємства постраждають від такого непродуманого, на думку СМПУ, рішення міністерства, "логіку якого важко збагнути".

"Ініціатива Мінагрополітики, цілі і логіка якої незрозумілі, а негативні наслідки для молочного експорту очевидні, не може бути підтримана жодним органом, який дбає про стабільну роботу молочної галузі та розвиток українського молочного експорту", - заявили молочники.

Вони підкреслюють, що позиція спілки щодо цього питання полягає в тому, що ініціювання будь-яких рішень, які впливають на роботу молочної галузі, без попереднього обговорення з СМПУ як представницьким органом переробників молочної галузі, є неприпустимим.

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