"Логику понять трудно": Украинские молочники отреагировали на идею МинАПК вернуть ветконтроль молока из Польши

Союз молочных предприятий Украины удивлен инициативой Министерства аграрной политики и продовольствия возобновить ветеринарный контроль молока и молочных продуктов из Польши, говорится в заявлении отраслевого объединения.

"Еще не закончена история с введением сомнительного "отраслевого сбора" для молокоперерабатывающих предприятий, а Минагрополитики уже подготовило новый сюрприз: возобновление ветеринарного контроля на молоко и молочные продукты из Польши. Прежде всего удивляет избирательность: почему именно Польша? И почему были выбраны именно молочные продукты?" – сказано в нем.

Молочники указывают, что информация государственных контролирующих органов о случаях соответствующих нарушений отсутствует. Если же эту инициативу рассматривать как ответ на недавний запрет украинского молочного импорта в Польшу, то в СМПУ заявляют, что это "уже немного поздно и поэтому неуместно".

Напомним, что сама же СПМУ в апреле призывала украинское правительство полностью запретить импорт польской молочной продукции в Украину на период запрета ввоза украинских молокопродуктов в Польшу.

"Непонятно, какова цель этого демонстрационного шага и почему именно сейчас, когда только начал восстанавливаться украинский молочный экспорт в ЕС, инициировано принятие постановления, которое создаст проблемы нашим экспортерам?" – задались теперь вопросом в профильной ассоциации.

Там выразили уверенность в том, что польские ветеринарные службы на границе не заставят себя ждать с ответными мерами, и именно украинские молочные предприятия пострадают от такого непродуманного, по мнению СМПУ, решения министерства, "логику которого трудно понять".

"Инициатива Минагрополитики, цели и логика которой непонятны, а негативные последствия для молочного экспорта очевидны, не может быть поддержана ни одним органом, который работает на стабильную работу молочной отрасли и развитие украинского молочного экспорта", - заявили молочники.

Они подчеркивают, что позиция их ассоциации по этому вопросу состоит в том, что инициирование любых решений, влияющих на работу молочной отрасли, без предварительного обсуждения с СМПУ как представительным органом переработчиков молочной отрасли, является недопустимым.

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