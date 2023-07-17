Украина запретила ввоз курятины и яиц из Польши

Украина вводит ограничения на ввоз в Украину инкубационных яиц, птиц и продуктов из нее из Республики Польша из-за регистрации в стране болезни Ньюкаса.

Об этом сообщила пресс-служба восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

Фактически ввоз продукции запретили, ограничение не распространяется только на продукты, прошедшие обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя Ньюкаса.

Процедура должна проходить в соответствии с требованиями о ввозе на таможенную территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия №553 от 16 ноября 2018 года.

Такое распоряжение государственный ветеринарный инспектор утвердил с 12 июля.

Болезнь Ньюкасла является опасным вирусным заболеванием птиц, во многом напоминает высокопатогенный птичий грипп. Смертность от нее составляет 100%. Первая вспышка за 50 лет была обнаружена 11 июля 2023 года в Белостокском уезде, на коммерческой ферме, которая содержала 43 410 кур на убой.

Симптомы болезни Ньюкасла