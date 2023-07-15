Польша инициирует запрет ЕС импорта украинской замороженной клубники и малины

Польша обратится к европейскому комиссару по торговле Валдису Домбровскису с просьбой включить замороженную малину и клубнику в так называемые превентивные меры, то есть ввести запрет на их ввоз из Украины.

Об этом сообщает польское Министерство сельского хозяйства и развития села. Отмечается, что накануне по инициативе министра Роберта Телюса состоялась видеосовещание министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии о превентивных мерах в отношении импорта плодово-ягодных культур из Украины.

"В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской замороженной клубники и малины в Польшу вырос очень значительно. Это означает огромные трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка. В других странах нашей коалиции такой проблемы нет", - заявил чиновник.

По его словам, вскоре в Европейскую комиссию будет направлено соответствующее письмо, подписанное министром развития и технологий Вальдемаром Будой.

Телюс при этом подчеркнул, что интенсивный диалог между коалицией пяти "прифронтовых странам, наиболее пострадавших от нарушений рынка" в результате увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, "является абсолютным приоритетом" для Польши.

"Я забочусь о постоянном, регулярном сотрудничестве. Мы должны говорить единым голосом, чтобы защитить интересы наших фермеров и продемонстрировать это единство. Это придает нам сил, тогда наш голос будет услышан", - подчеркнул польский министр.

Кроме того, в Минсельхозе сообщают, что 19 июля организуют встречу в Варшаве профильных министров Польши, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. При этом отмечается, что на переговоры был приглашен и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Их темой станет ситуация на аграрных рынках в результате агрессии России против Украины и возможные действия по обеспечению справедливых условий конкуренции для аграриев из стран-членов ЕС и стран-кандидатов.