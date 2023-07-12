В Украине стремительно дешевеет малина: какие цены

На этой неделе в Украине заметно снизились цены на малину. Сегодня украинские садоводы озвучивают цены на малину в диапазоне 35-60 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным участников рынка, обвал цен на малину был вполне ожидаемым, однако пределы снижения цены по-прежнему еще не исчерпаны.

"Главной причиной негативного ценового тренда в этом сегменте является стремительное увеличение предложения местной ягоды на рынке на фоне довольно низкого спроса на малину", - отмечают аналитики.

Они отмечают, что на сегодняшний день украинские садоводы озвучивают цены на малину в диапазоне 35-60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"При этом большинство фермеров уже отказываются от уборки ягод, поскольку закупочные цены на малину уже упали до 35 грн/кг на свежем рынке, а на замораживание ягоды покупают в диапазоне 17 грн/кг", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что украинским садоводам на сегодняшний день становится невыгодно выращивать малину, поэтому они теряют интерес к этой ягоде, поскольку текущий диапазон цен в данном сегменте не покрывает даже расходы на сбор малины.

По данным мониторинга EastFruit, на сегодняшний день малина в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в аналогичный период в прошлом году.

"При этом если ситуация с темпами сбыта данной ягоды не улучшится, то негативные ценовые тенденции в данном сегменте будут преобладать и в дальнейшем", - констатируют аналитики.

Заметим цены на местный абрикос на украинских рынках стартуют от 50 гривен за килограмм.

Также в Украине начался сезон продаж красной и черной смородины. Пока украинские садоводы готовы отгружать ягоду по 50-70 грн/кг.

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