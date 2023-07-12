В Україні стрімко дешевшає малина: які ціни

Цього тижня в Україні помітно знизилися ціни на малину. На сьогоднішній день українські садівники озвучують ціни на малину в діапазоні 35-60 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними учасників ринку, обвал цін на малину був цілком очікуваним, проте межі зниження ціни, як і раніше, ще не вичерпані.

"Головною причиною негативного цінового тренду у цьому сегменті є стрімке збільшення пропозиції місцевої ягоди над ринком і натомість досить низького попиту на малину", - зауважують аналітики.

Вони зазначають, що на сьогоднішній день українські садівники озвучують ціни на малину в діапазоні 35-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"При цьому більшість фермерів вже відмовляються від збирання ягід, оскільки закупівельні ціни на малину вже впали до 35 грн/кг на свіжому ринку, а на заморожування ягоду купують в діапазоні 17 грн / кг", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що українським садівникам на сьогоднішній день стає невигідно вирощувати малину, тому вони втрачають інтерес до цієї ягоди, оскільки поточний діапазон цін у даному сегменті не покриває навіть витрат на збирання малини.

За даними моніторингу EastFruit, на сьогоднішній день малина в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

"При цьому, якщо ситуація з темпами збуту даної ягоди не покращає, то негативні цінові тенденції в даному сегменті переважатимуть і надалі", - констатують аналітики.

Зауважимо, ціни на місцевий абрикос на українських ринках стартують від 50 гривень за кілограм.

Також в Україні розпочався сезон продажів червоної та чорної смородини. Наразі українські садівники готові відвантажувати ягоду по 50-70 грн/кг.

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