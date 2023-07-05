З початку 2023 року в Україні створили більше садів, ніж в середньому в рік реєстрували до земельної реформи

До відкриття ринку землі с/г призначення в Україні в середньому щорічно реєстрували до 1 тис га нових садів. З початку 2023 року показник вже досягнув 2,5 тис га.

Про це 5 червня повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"До реформи набагато менше фермерів зважувалися вкладати інвестиції в багаторічні насадження на орендованій землі, тому що відчували себе незахищеним. Але тепер українці можуть отримати у власність земельну ділянку, щоб створити інвестиційний проект, такий як сад", — вважає заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

В Мінагрополітики вважають, що такий результат вдалося досягнути, в тому числі, завдяки роботі ринку землі. Там також фіксують позитивний ефект для зрошування полів.

Нагадаємо, перелік найбільших покупців української продукції садівництва торік складався з Польщі ($108 млн), Німеччини ($29 млн), Франції ($20 млн), Італії ($19 млн), Нідерландів ($16 млн), Австрії ($14 млн), Чехії ($11 млн), Азербайджану ($10 млн).

В експорті заморожених ягід і фруктів основними стали поставки до Польщі, Німеччини та Італії (71 %). Волоські горіхи переважно експортували з України до Франції, Азербайджану та Греції (36 %).

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