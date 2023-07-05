С начала 2023 года в Украине создали больше садов, чем в среднем в год регистрировали до земельной реформы

До открытия рынка земли с/х назначения в Украине в среднем ежегодно регистрировали до 1 тыс га новых садов. С начала 2023 года показатель уже достиг 2,5 тыс. га.

Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Минагрополитики.

"До реформы гораздо меньше фермеров решались вкладывать инвестиции в многолетние насаждения на арендованной земле, потому что чувствовали себя незащищенным. Но теперь украинцы могут получить в собственность земельный участок, чтобы создать инвестиционный проект, такой как сад", - считает заместитель Министра аграрной политики и продовольствия. по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

В Минагрополитики считают, что такой результат удалось достичь, в том числе благодаря работе рынка земли. Там также фиксируют положительный эффект для орошения полей.

Напомним, список крупнейших покупателей украинской продукции садоводства в прошлом году состоял из Польши ($108 млн), Германии ($29 млн), Франции ($20 млн), Италии ($19 млн), Нидерландов ($16 млн), Австрии ($14 млн), Чехии ($11 млн), Азербайджану ($10 млн).

В экспорте замороженных ягод и фруктов основными стали поставки в Польшу, Германию и Италию (71%). Грецкие орехи преимущественно экспортировали из Украины во Францию, Азербайджан и Грецию (36%).

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