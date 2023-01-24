Війна не завадила Україні оновити рекорд експорту малини

За підсумками 2022 року Україна змогла оновити рекорд експорту замороженої малини попри вкрай складні умови роботи, окупацію частини території російською армією, дефіцит робочої сили, дорогу логістику та регулярні терористичні атаки Росії на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема на енергетичну інфраструктуру.

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Про це повідомляє EastFruit.

За попередніми оцінками, за підсумками календарного року експорт замороженої малини з України досяг 40 тис. тонн, збільшившись на 20% порівняно з рекордом, встановленим у 2021 році.

Понад 60% усієї замороженої малини українського виробництва було експортовано до сусідньої Польщі, яка збільшила імпорт української ягоди на 37% за рік.

Загалом, перші 11 найбільших імпортерів української малини у 2022 році – це країни Євросоюзу. На другому місці була Німеччина, потім йшли Литва, Чехія, Нідерланди, Італія, Австрія, Бельгія та Франція. Усі ці країни імпортували близько 1 тис. тонн чи більше української замороженої малини.

"З огляду на проблеми з енергетичною інфраструктурою, яка переживає постійні атаки з боку країни-агресора, подібний результат є черговою маленькою перемогою України та її садівників. Адже за цих умов дуже непросто заморозити малину та зберегти її", – зазначає Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

За його словами, українські виробники експортували цього року заморожену малину за першої нагоди, щоб знизити ризики. Тому не дивно, що вони були змушені знизити експортну ціну на продукцію порівняно з минулим сезоном.

"Проте рівень цін, які отримали й фермери, і переробники повністю перекривав витрати на вирощування, переробку та зберігання ягоди. Отже, створював хороші можливі для збереження та подальшого розвитку цього сектора в майбутньому", – підкреслює експерт ФАО.

Також слід зазначити, що складна логістика не завадила українським виробникам розширити географію постачання. У 2022 році оптові партії української замороженої малини постачалися до рекордних 24 країн світу.

Нагадаємо, незважаючи на війну, українські виробники відновили експорт свіжого яблука до країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії, зокрема, Малайзії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com