Цены на клубнику снова выросли: какая стоимость ягоды

В Украине выросли отпускные цены на клубнику. Только с начала текущей недели земляника садовая в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 28%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, сегодня местные садоводы отгружают эту ягоду на свежий рынок по 40-80 грн/кг ($1,09-2,19/кг) в зависимости от качества и объема партии.

Первоочередной причиной удорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъёмные поставки украинской ягоды, так как из-за погодных условий многие садоводы не смогли приступить к уборке клубники.



Также рост цен поддерживает спрос, который, по словам операторов рынка, остается достаточно высоким.

При этом стоит отметить, что на данный момент цена на землянику садовую в Украине в среднем на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Но при этом, большинство ключевых игроков рынка не исключают, что в скором времени цена в данном сегменте может заметно снизиться.

Напомним, на прошлой неделе цены на яблоки на украинских рынках установили очередной рекорд, достигнув самого высокого уровня за всю историю независимости Украины. Так, 7 июня отпускные цены на яблоки выросли до 25-37 грн/кг ($0,68-1,01/кг), что в среднем в 1,6 раза дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Источник фото: ua.depositphotos.com