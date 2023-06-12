Ціни на полуницю знову зросли: яка вартість ягоди

В Україні зросли відпускні ціни на полуницю. Лише з початку поточного тижня суниця садова в українських господарствах подорожчала в середньому на 28%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, сьогодні місцеві садівники відвантажують цю ягоду на свіжий ринок по 40-80 грн/кг ($1,09-2,19/кг) залежно від якості та обсягу партії.

Першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні та малооб'ємні поставки української ягоди, оскільки через погодні умови багато садівників не змогли розпочати збирання полуниці.

Також зростання цін підтримує попит, який, за словами операторів ринку, залишається на досить високому рівні.

При цьому варто зазначити, що на даний момент ціна на суницю садову в Україні в середньому на 14% вища, ніж за аналогічний період минулого року. Але при цьому більшість ключових гравців ринку не виключають, що незабаром ціна в даному сегменті може помітно знизитися.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на яблука на українських ринках встановили черговий рекорд, досягши найвищого рівня за всю історію незалежності України. Так, 7 червня відпускні ціни на яблука зросли до 25-37 грн/кг ($0,68-1,01/кг), що в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

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