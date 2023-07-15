Польща ініціює заборону ЄС імпорту української замороженої полуниці та малини

Польща звернеться до європейського комісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса з проханням включити заморожену малину та полуницю до так званих превентивних заходів, тобто ввести заборону на їх ввезення з України.

Про це повідомляє польське Міністерство сільського господарства та розвитку села. Зазначається, що напередодні з ініціативи міністра Роберта Телюса відбулася відеонарада міністрів сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини стосовно превентивних заходів щодо імпорту плодово-ягідних культур з України.

"У 2022 році та в перші місяці 2023 року імпорт української замороженої полуниці та малини до Польщі виріс дуже значно. Це означає величезні труднощі для польських виробників та дуже серйозні порушення ринку. В інших країнах нашої коаліції такої проблеми немає", - заявив чиновник.

За його словами, незабаром до Європейської комісії буде надіслано відповідного листа, підписаного міністром розвитку та технологій Вальдемаром Будою.

Телюс при цьому наголосив, що інтенсивний діалог між коаліцією п'яти "прифронтових країн, які найбільше постраждали від порушень ринку" внаслідок збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України, "є абсолютним пріоритетом" для Польщі.

"Я дбаю про постійну, регулярну співпрацю. Ми повинні говорити єдиним голосом, щоб захистити інтереси наших фермерів і продемонструвати цю єдність. Це надає нам сил, тоді наш голос буде почутий", - наголосив польський міністр.

Крім того, у Мінсільгоспі повідомляють, що 19 липня організують зустріч у Варшаві профільних міністрів Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. При цьому наголошується, що на переговори було запрошено й міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського.

Їхньою темою стане ситуація на аграрних ринках внаслідок агресії Росії проти України та можливі дії щодо забезпечення справедливих умов конкуренції для аграріїв із країн-членів ЄС та країн-кандидатів.