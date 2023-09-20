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В Украине дорожают куриные яйца: будет ли их достаточно в магазинах, и по какой цене
В Украине прогнозируют подорожание яиц на 30% из-за сезонных факторов, роста экспортного спроса и сложной ситуации в энергосистеме. Delo.ua собрало прогнозы по стоимости этого пищевого продукта на осень и установило факторы, которые будут влиять на его ценообразование.
Недавно финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий спрогнозировал, что в течение следующих двух кварталов стоимость куриных яиц может вырасти на 25-30% из-за приближающегося периода холодов и роста их экспорта в другие страны - за январь-август 2023 года он вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 35 тыс. тонн. Таким образом, до конца года средняя стоимость десятка яиц первой категории может вырасти до 50-52 грн, а высшей категории – до 80 грн.
С другой стороны, имеющиеся данные Госстата не показывают каких-либо аномальных изменений в этом году по сравнению с 2022 годом. Согласно государственной статистике, средние цены на десяток яиц первой категории изменялись почти в трехкратном диапазоне:
|Период
|Цена за десяток, грн
|февраль-2022
|33,4
|май-2022
|19,4 (минимум с начала полномасштабной войны)
|август-2022
|28,5
|сентябрь-2022
|35,1
|октябрь-2022
|57,0
|ноябрь-2022
|63,3 (максимум с начала полномасштабной войны)
|декабрь-2022
|62,0
|февраль-2023
|61,9
|апрель-2023
|57,8
|июнь-2023
|42,4
|июль-2023
|39,0
|август-2023
|39,0
Таким образом, даже если прогноз эксперта сбудется и к концу 2023 года цены на десяток яиц первой категории возрастут до 50-52 грн., они все равно не достигнут прошлогодних показателей, обнародованных Госстатом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ритейл ожидает сезонного удорожания яиц
Продовольственный ритейлер "ЭКО маркет" в комментарии для издания приводит собственную статистику - на сентябрь 2023 года цены на нефасованные яйца в сети составляли 3,49-4,09 грн/шт., и 50,99-76,50 грн за десяток яиц в упаковке.
Если сравнивать нынешнюю динамику с ценами сентября 2022, когда минимальная цена нефасованного яйца была 3,15 грн/шт. и 36,49 грн за десяток в упаковке, то к сентябрю-2023 рост составил соответственно 10% и 40%.
Самые низкие цены по сети на нефасованные яйца были в мае 2023 года - 1,99 грн/шт., а самые высокие в октябре-2022 - 6 грн/шт. Что касается яиц в упаковке, то минимальная цена зафиксирована в сентябре 2022 года – 36,49 грн за десяток, а максимальная в марте 2023 года – 109,90 грн .
Другим важным вопросом на рынке куриного яйца является наличие товара на полках магазинов. К примеру, на выходных 16-17 сентября корреспондент издания не смог приобрести яйца в одном из киевских магазинов. Впрочем, уже на следующий день полки заведения были заполнены товаром.
"ЭКО маркет" пока не фиксирует перебоев с поставками куриного яйца или его дефицитом. Однако следует понимать, что ситуация не статична - нарушение логистики, сокращение поголовья курей и объемов производства либо перебои в электроснабжении могут заставить производителей сократить производственные планы.
"Что касается прогнозов на будущее, то, как правило, в холодное время года цены на яйца растут. Мы уже сейчас наблюдаем тренд на повышение их стоимости. Поэтому можно прогнозировать, что в дальнейшем нам также следует ожидать продолжения этой тенденции", - добавляют в департаменте.
Чтобы поддержать украинского покупателя, ритейлер также обещает продавать нефасованные яйца по близкой к себестоимости цене, поскольку они являются продуктом повышенного социального значения.
Драйвером удорожания яиц являются дорогие энергоресурсы
Ценообразование куриного яйца в этом сезоне будет определяться в первую очередь ростом цен на энергоресурсы, утверждают в ассоциации "Союз птицеводов Украины" (СПУ).
С 1 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые максимальные предельные цены на рынке электроэнергии (price caps), повысив их на 40-80% в зависимости от часов поставки. Это привело к удорожанию электроэнергии для конечных промышленных потребителей и, соответственно, росту цен на большинство потребительских товаров.
По данным СПУ, в июле-2023 средневзвешенная цена купли-продажи энергоресурса на рынке на сутки вперед (РДН) выросла на 23,5% - с 2971,41 грн/МВт*ч до 3669,87 грн/МВт*ч, а в августе еще на 13,4% до 4162,23 грн/МВт*ч. Таким образом, стоимость 1 кВт электроэнергии для промышленных потребителей в июле-2023 выросла против июня на 18-20%, в августе еще на 11-12%, и в сентябре вырастет еще минимум на 10% .
Ставка НДС на нефтепродукты с 1 июля 2023 года была возвращена до довоенного уровня – с 7% до 20%, акциз на бензин – до €213 за 1000 литров, на дизтопливо – до €139,5. Следствием этого стало подорожание горючего с начала июля до конца августа более чем на 30%, что спровоцировало цепную реакцию по увеличению составляющих себестоимости производства мяса и яиц.
Кроме того, после периода относительно стабильных цен на природный газ в августе его цена для промышленных потребителей выросла в среднем на 8%, а контрактные цены на сентябрь на 18-20% превышают августовские показатели и составляют от 20-21,5 тыс. грн за 1000 м³.
Стремительное повышение цен на энергоносители более чем на 30% в течение июля-августа 2023 года привело к росту себестоимости производства продукции птицеводства. Из-за этого производители уже сейчас будут вынуждены повышать оптово-отпускные цены для покрытия собственных производственных издержек.
Из-за роста стоимости энергоносителей и неопределенных перспектив стабильного и бесперебойного электроснабжения этой осенью и зимой, отрасль столкнулась с вопросом экономической целесообразности в дальнейшем наращивать поголовье птицы и производство продукции птицеводства. В стране усугубляются пессимистические настроения относительно необходимости дальнейшего обновления и развития предприятий отрасли, уточнил в комментарии для издания исполнительный директор СПУ Сергей Карпенко.
В целом, после шока первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, уничтожения части предприятий и временной оккупации части территории страны, восстановление поголовья птицы начались еще осенью 2022 года. За это время возобновили работу фабрики в Винницкой и Полтавской областях, ранее законсервированные из-за убыточности. Возобновляется поголовье на предприятиях Черниговской, Харьковской и Сумской областей, уточнил эксперт.
Из-за закрытия Госстатом данных по производству продукции птицеводства и поголовья домашней птицы невозможно производить какие-либо оценки, доступна только статистика по отдельным компаниям. Холдинг "Авангард", до войны крупнейший украинский производитель яиц, проигнорировал запросы издания, также компания не публикует данные о своей деятельности.
Другой крупный производитель яйца куриного - "Овостар Юнион" (его продукция маркирована ТМ "Ясенсвит") за 2022 год сократил производство до 1,55 млрд шт. (-9% к 2021 году). За первую половину 2023 года объем полученной продукции просел еще на 8% по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 732 млн шт.
При этом у компании сохраняется тенденция к возобновлению поголовья кур, хотя в последнее время она постепенно замедляется.
|Дата
|Поголовье "Овостар Юнион", млн голов
|Изменение в % к предыдущему значению
|декабрь-2021
|8,4
|-
|июнь-2022
|6,26
|-25%
|декабрь-2022
|7,2
|+15%
|июнь-2023
|7,3
|+1,3%
Наращиванию экспорта яиц мешает сложная логистика
Согласно данным Shareuapotential, из Украины в течение января-июля 2023 года экспортировано 30 тыс. тонн яиц на сумму $40 млн. За семь месяцев объемы поставок превысили показатели всего 2022 года, когда отгрузки на внешние рынки достигли 27 тыс. тонн на $42 млн.
Если оценивать экспортные показатели отдельных компаний, то у "Овостара" статистика демонстрирует рост – за первое полугодие 2023 года за границу продано 208 млн яиц, или 72% от всего довоенного 2021 года.
|Период
|Экспорт яиц "Овостар Юнион", млн шт
|Изменение в % к предыдущему значению
|2021 год
|290
|-
|2022 год
|264
|-9%
|первое полугодие 2022 года
|128
|-
|первое полугодие 2023 года
|208
|+62%
Рост экспорта яиц не станет причиной сокращения отгрузок на украинский рынок и не приведет к локальному дефициту, объясняет Сергей Карпенко.
Основные факторы, мешающие украинскому производителю масштабировать экспортные поставки, следующие:
- Сложная и дорогостоящая логистика в условиях заблокированных украинских морпортов, стоимость которой иногда достигает 25% стоимости товара;
- Существенное удешевление куриного яйца на некоторых традиционных экспортных рынках. В некоторых странах оно стоит дешевле, чем в Украине, что сдерживает экспорт.
Есть и положительные факторы, сдерживающие рост цены яйца.
Помимо дорогих энергоресурсов рынок куриного яйца сейчас сдерживает ряд других факторов, например, наличие в Украине зерновых культур в достаточном количестве и по приемлемым ценам. Именно они являются основой рецептуры комбикормов для кормления птицы.
"Из положительного следует отметить наличие запасов зерновых, что является дополнительным фактором сдерживания роста цен на продукцию животноводства, в частности, птицеводства. Подтверждением тому является то, что с июня по август потребительские цены на мясо птицы согласно Госстату выросли лишь на 3% (с 88,69 грн/кг до 91,43 грн/кг, а на яйца - снизились на 8% (с 42,4 грн/кг до 39 грн/кг )", - отметил Сергей Карпенко.
Что касается ситуации с комбикормами, то на его себестоимость сейчас влияют два основных фактора: удорожание электроэнергии "тянет" за собой и комбикорма. В то же время, по удешевление зерновых из-за сложностей с их экспортом сдерживает рост цен на комбикорм. В целом дальнейшая динамика изменения его стоимости будет зависеть от развития ситуации на зерновом рынке в ближайшей перспективе.
Эксперт пояснил, что рост цен на яйца в этом сезоне сдерживают следующие факторы:
- Из положительного – увеличение производства яиц. Начиная с июля-2023 месячное производство в промышленном секторе уже превышает показатели прошлого года, и будет только увеличиваться до конца года;
- Из ситуативного позитива – продолжительная теплая погода поддерживает производство яиц в хозяйствах населения, что также влияет на спрос и цену промышленного яйца.