В Украине дорожают куриные яйца: будет ли их достаточно в магазинах, и по какой цене

В Украине прогнозируют подорожание яиц на 30% из-за сезонных факторов, роста экспортного спроса и сложной ситуации в энергосистеме. Delo.ua собрало прогнозы по стоимости этого пищевого продукта на осень и установило факторы, которые будут влиять на его ценообразование.

Недавно финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий спрогнозировал, что в течение следующих двух кварталов стоимость куриных яиц может вырасти на 25-30% из-за приближающегося периода холодов и роста их экспорта в другие страны - за январь-август 2023 года он вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 35 тыс. тонн. Таким образом, до конца года средняя стоимость десятка яиц первой категории может вырасти до 50-52 грн, а высшей категории – до 80 грн.

С другой стороны, имеющиеся данные Госстата не показывают каких-либо аномальных изменений в этом году по сравнению с 2022 годом. Согласно государственной статистике, средние цены на десяток яиц первой категории изменялись почти в трехкратном диапазоне:

Период Цена за десяток, грн февраль-2022 33,4 май-2022 19,4 (минимум с начала полномасштабной войны) август-2022 28,5 сентябрь-2022 35,1 октябрь-2022 57,0 ноябрь-2022 63,3 (максимум с начала полномасштабной войны) декабрь-2022 62,0 февраль-2023 61,9 апрель-2023 57,8 июнь-2023 42,4 июль-2023 39,0 август-2023 39,0

Таким образом, даже если прогноз эксперта сбудется и к концу 2023 года цены на десяток яиц первой категории возрастут до 50-52 грн., они все равно не достигнут прошлогодних показателей , обнародованных Госстатом.

Ритейл ожидает сезонного удорожания яиц

Продовольственный ритейлер "ЭКО маркет" в комментарии для издания приводит собственную статистику - на сентябрь 2023 года цены на нефасованные яйца в сети составляли 3,49-4,09 грн/шт., и 50,99-76,50 грн за десяток яиц в упаковке.

Если сравнивать нынешнюю динамику с ценами сентября 2022, когда минимальная цена нефасованного яйца была 3,15 грн/шт. и 36,49 грн за десяток в упаковке, то к сентябрю-2023 рост составил соответственно 10% и 40%.

Самые низкие цены по сети на нефасованные яйца были в мае 2023 года - 1,99 грн/шт., а самые высокие в октябре-2022 - 6 грн/шт. Что касается яиц в упаковке, то минимальная цена зафиксирована в сентябре 2022 года – 36,49 грн за десяток, а максимальная в марте 2023 года – 109,90 грн .

Другим важным вопросом на рынке куриного яйца является наличие товара на полках магазинов. К примеру, на выходных 16-17 сентября корреспондент издания не смог приобрести яйца в одном из киевских магазинов. Впрочем, уже на следующий день полки заведения были заполнены товаром.

Пустой холодильник в одном из киевских магазинов. Фото: Delo.ua

"ЭКО маркет" пока не фиксирует перебоев с поставками куриного яйца или его дефицитом . Однако следует понимать, что ситуация не статична - нарушение логистики, сокращение поголовья курей и объемов производства либо перебои в электроснабжении могут заставить производителей сократить производственные планы.

"Что касается прогнозов на будущее, то, как правило, в холодное время года цены на яйца растут. Мы уже сейчас наблюдаем тренд на повышение их стоимости. Поэтому можно прогнозировать, что в дальнейшем нам также следует ожидать продолжения этой тенденции", - добавляют в департаменте.

Чтобы поддержать украинского покупателя, ритейлер также обещает продавать нефасованные яйца по близкой к себестоимости цене, поскольку они являются продуктом повышенного социального значения.

Драйвером удорожания яиц являются дорогие энергоресурсы

Ценообразование куриного яйца в этом сезоне будет определяться в первую очередь ростом цен на энергоресурсы , утверждают в ассоциации "Союз птицеводов Украины" (СПУ).

С 1 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые максимальные предельные цены на рынке электроэнергии (price caps), повысив их на 40-80% в зависимости от часов поставки. Это привело к удорожанию электроэнергии для конечных промышленных потребителей и, соответственно, росту цен на большинство потребительских товаров. По данным СПУ, в июле-2023 средневзвешенная цена купли-продажи энергоресурса на рынке на сутки вперед (РДН) выросла на 23,5% - с 2971,41 грн/МВт*ч до 3669,87 грн/МВт*ч, а в августе еще на 13,4% до 4162,23 грн/МВт*ч. Таким образом, стоимость 1 кВт электроэнергии для промышленных потребителей в июле-2023 выросла против июня на 18-20%, в августе еще на 11-12%, и в сентябре вырастет еще минимум на 10% . Ставка НДС на нефтепродукты с 1 июля 2023 года была возвращена до довоенного уровня – с 7% до 20%, акциз на бензин – до €213 за 1000 литров, на дизтопливо – до €139,5. Следствием этого стало подорожание горючего с начала июля до конца августа более чем на 30%, что спровоцировало цепную реакцию по увеличению составляющих себестоимости производства мяса и яиц. Кроме того, после периода относительно стабильных цен на природный газ в августе его цена для промышленных потребителей выросла в среднем на 8%, а контрактные цены на сентябрь на 18-20% превышают августовские показатели и составляют от 20-21,5 тыс. грн за 1000 м³. Как именно стоимость энергоресурсов отражается на птицеводстве? (Приховати)

Стремительное повышение цен на энергоносители более чем на 30% в течение июля-августа 2023 года привело к росту себестоимости производства продукции птицеводства. Из-за этого производители уже сейчас будут вынуждены повышать оптово-отпускные цены для покрытия собственных производственных издержек.

Из-за роста стоимости энергоносителей и неопределенных перспектив стабильного и бесперебойного электроснабжения этой осенью и зимой, отрасль столкнулась с вопросом экономической целесообразности в дальнейшем наращивать поголовье птицы и производство продукции птицеводства. В стране усугубляются пессимистические настроения относительно необходимости дальнейшего обновления и развития предприятий отрасли , уточнил в комментарии для издания исполнительный директор СПУ Сергей Карпенко.

Выращивание ремонтного молодняка кур-несушек требует значительных затрат энергоресурсов, и в течение 5 месяцев производители вкладываются в содержание птицы без получения продукции. Поэтому производители всегда оценивают риски и целесообразность посадки птицы на выращивание, особенно в холодное время года, имея еще и риски внеплановых отключений электроэнергии. Сергей Карпенко исполнительный директор СПУ

В целом, после шока первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, уничтожения части предприятий и временной оккупации части территории страны, восстановление поголовья птицы начались еще осенью 2022 года. За это время возобновили работу фабрики в Винницкой и Полтавской областях, ранее законсервированные из-за убыточности. Возобновляется поголовье на предприятиях Черниговской, Харьковской и Сумской областей, уточнил эксперт.

Из-за закрытия Госстатом данных по производству продукции птицеводства и поголовья домашней птицы невозможно производить какие-либо оценки, доступна только статистика по отдельным компаниям. Холдинг "Авангард", до войны крупнейший украинский производитель яиц, проигнорировал запросы издания, также компания не публикует данные о своей деятельности.

Яйца в ассортименте. Фото: Delo.ua

Другой крупный производитель яйца куриного - "Овостар Юнион" (его продукция маркирована ТМ "Ясенсвит") за 2022 год сократил производство до 1,55 млрд шт. (-9% к 2021 году). За первую половину 2023 года объем полученной продукции просел еще на 8% по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 732 млн шт.

При этом у компании сохраняется тенденция к возобновлению поголовья кур, хотя в последнее время она постепенно замедляется.

Дата Поголовье "Овостар Юнион", млн голов Изменение в % к предыдущему значению декабрь-2021 8,4 - июнь-2022 6,26 -25% декабрь-2022 7,2 +15% июнь-2023 7,3 +1,3%

Наращиванию экспорта яиц мешает сложная логистика

Согласно данным S hareuapotential , из Украины в течение января-июля 2023 года экспортировано 30 тыс. тонн яиц на сумму $40 млн. За семь месяцев объемы поставок превысили показатели всего 2022 года, когда отгрузки на внешние рынки достигли 27 тыс. тонн на $42 млн.

Если оценивать экспортные показатели отдельных компаний, то у "Овостара" статистика демонстрирует рост – за первое полугодие 2023 года за границу продано 208 млн яиц, или 72% от всего довоенного 2021 года.

Период Экспорт яиц "Овостар Юнион", млн шт Изменение в % к предыдущему значению 2021 год 290 - 2022 год 264 -9% первое полугодие 2022 года 128 - первое полугодие 2023 года 208 +62%

Рост экспорта яиц не станет причиной сокращения отгрузок на украинский рынок и не приведет к локальному дефициту, объясняет Сергей Карпенко.

В Украине никогда не было дефицита яиц - особенно сейчас, когда существует существенное сокращение объемов их внутреннего потребления. Нам нужно будет экспортировать все, что будет производиться свыше сегодняшних объемов". Сергей Карпенко исполнительный директор СПУ

Основные факторы, мешающие украинскому производителю масштабировать экспортные поставки, следующие:

Сложная и дорогостоящая логистика в условиях заблокированных украинских морпортов, стоимость которой иногда достигает 25% стоимости товара;

стоимости товара; Существенное удешевление куриного яйца на некоторых традиционных экспортных рынках. В некоторых странах оно стоит дешевле, чем в Украине, что сдерживает экспорт.

Есть и положительные факторы, сдерживающие рост цены яйца.

Помимо дорогих энергоресурсов рынок куриного яйца сейчас сдерживает ряд других факторов, например, наличие в Украине зерновых культур в достаточном количестве и по приемлемым ценам . Именно они являются основой рецептуры комбикормов для кормления птицы.

"Из положительного следует отметить наличие запасов зерновых, что является дополнительным фактором сдерживания роста цен на продукцию животноводства, в частности, птицеводства. Подтверждением тому является то, что с июня по август потребительские цены на мясо птицы согласно Госстату выросли лишь на 3% (с 88,69 грн/кг до 91,43 грн/кг, а на яйца - снизились на 8% (с 42,4 грн/кг до 39 грн/кг )", - отметил Сергей Карпенко.

Что касается ситуации с комбикормами, то на его себестоимость сейчас влияют два основных фактора: удорожание электроэнергии "тянет" за собой и комбикорма. В то же время, по удешевление зерновых из-за сложностей с их экспортом сдерживает рост цен на комбикорм. В целом дальнейшая динамика изменения его стоимости будет зависеть от развития ситуации на зерновом рынке в ближайшей перспективе.

Эксперт пояснил, что рост цен на яйца в этом сезоне сдерживают следующие факторы: