Украина ослабила запрет на импорт польских яиц и курятины

Украина отменила полный запрет на импорт польских продуктов птицеводства, оставив под ограничениями только продукцию с территорий, пораженных вирусом болезни Ньюкасла. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Польши.

В пятницу, 4 августа, компетентная украинская служба признала регионализацию болезни.

Таким образом Украина сняла запрет на ввоз инкубационных яиц, живой птицы, необработанных продуктов и сырья из нее за исключением пораженных территорий. Эти территории определяет компетентный орган Польши.

Как и прежде, ограничения Украины не распространяются на продукцию, прошедшую обработку, гарантирующую уничтожение вируса.

Когда Украина прекратила импорт яиц и курятины из Польши?

12 июля на птицефабрике в Подляском воеводстве Польши подтвердили вспышку болезни Ньюкасла – заболевание птиц, которое передается человеку. Это первый случай в стране за 49 лет.

Главная ветеринарная инспекция Польши сообщала, что на следующий день Украина запретила импорт инкубационных яиц, живой птицы, необработанных продуктов и сырья.

Как рассказывали в Национальной палате производителей птицы и кормов Польши (KIPDiP), из-за такого ограничения на польско-украинской границе "застряли" около полумиллиона цыплят, которых заказали украинские фермы. И хотя эти птицы происходили не из Подлясского воеводства, их не могли ввезти в Украину.

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