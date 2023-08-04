- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Украина ослабила запрет на импорт польских яиц и курятины
Украина отменила полный запрет на импорт польских продуктов птицеводства, оставив под ограничениями только продукцию с территорий, пораженных вирусом болезни Ньюкасла. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Польши.
В пятницу, 4 августа, компетентная украинская служба признала регионализацию болезни.
Таким образом Украина сняла запрет на ввоз инкубационных яиц, живой птицы, необработанных продуктов и сырья из нее за исключением пораженных территорий. Эти территории определяет компетентный орган Польши.
Как и прежде, ограничения Украины не распространяются на продукцию, прошедшую обработку, гарантирующую уничтожение вируса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Когда Украина прекратила импорт яиц и курятины из Польши?
12 июля на птицефабрике в Подляском воеводстве Польши подтвердили вспышку болезни Ньюкасла – заболевание птиц, которое передается человеку. Это первый случай в стране за 49 лет.
Главная ветеринарная инспекция Польши сообщала, что на следующий день Украина запретила импорт инкубационных яиц, живой птицы, необработанных продуктов и сырья.
Как рассказывали в Национальной палате производителей птицы и кормов Польши (KIPDiP), из-за такого ограничения на польско-украинской границе "застряли" около полумиллиона цыплят, которых заказали украинские фермы. И хотя эти птицы происходили не из Подлясского воеводства, их не могли ввезти в Украину.
Источник фото: ua.depositphotos.com