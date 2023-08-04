Україна послабила заборону на імпорт польських яєць і курятини

Україна скасувала повну заборону на імпорт польських продуктів птахівництва, залишивши під обмеженнями лише продукцію з територій, які уражені вірусом хвороби Ньюкасла. Про це повідомило Міністерство сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі.

Зазначається, що в пʼятницю, 4 серпня, компетентна українська служба визнала регіоналізацію хвороби.

Таким чином, Україна зняла заборону на ввезення інкубаційних яєць, живої птиці, необроблених продуктів та сировини з неї за винятком уражених територій. Ці території визначає компетентний орган Польщі.

Як і раніше, обмеження України не поширюються на продукцію, що пройшла обробку, яка гарантує знищення вірусу.

Коли Україна припинила імпорт яєць і курятини з Польщі?

12 липня на птахофабриці в Підляському воєводстві Польщі підтвердили спалах хвороби Ньюкасла – захворювання птахів, яке передається людині. Це перший випадок у країні за 49 років.

Головна ветеринарна інспекція Польщі повідомляла, що наступного дня Україна заборонила імпорт інкубаційних яєць, живої птиці, необроблених продуктів та сировини.

Як розповідали в Національній палаті виробників птиці та кормів Польщі (KIPDiP), через таке обмеження на польсько-українському кордоні "застрягли" близько пів мільйона кількаденних курчат, яких замовили українські ферми. І хоча ці птахи походили не з Підляського воєводства, їх не могли ввезти в Україну.

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