Польща не відкриє кордон для українського зерна після закінчення мораторію ЄС

Менш ніж за два місяці, 15 вересня, спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна до країн Євросоюзу. При цьому, після закінчення мораторію Польща не буде відкривати кордон з Україною для експорту зернових, але згідна забезпечувати подальший транзит українського зерна.

Про це заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький після зустрічі міністрів сільського господарства Польщі Угорщини Словаччини Румунії і Болгарії.

"Або після 15 вересня будуть розроблені відповідні механізми та правила, які запобігатимуть дестабілізації ринків у Польщі та імпорту тих сільськогосподарських продуктів, які зараз заборонені, або уряд Республіки Польща запровадить це в односторонньому порядку", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що Польща, в першу чергу, буде захищати місцевих фермерів і якщо буде подальша дестабілізація на ринках іншої сільськогосподарської продукції то їх також закриють для української продукції.

"Ми зупинили потік сільськогосподарської продукції, запровадивши ембарго на неї, щоб захистити польське село та нашу економіку", додав він.

За словами Моравецького, війна в Україні не повинна мати негативного впливу на поляків і не шкодити місцевим фермерам, а все, що несе загрозу сільському господарству країни має бути заблокованим.

При цьому, він підкреслив, що варто сприймати ці домовленості "проти українців", вони вводиться для підтримки польських фермерів

Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня. В іншому разі Україна змушена розглянути дзеркальні заходи.

Нагадаємо, що Єврокомісія після досягнення 28 квітня домовленостей із Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною оголосила 2 травня про введення тимчасових заходів щодо імпорту згаданих категорій агропродукції з України за умови скасування цими країнами національних заходів щодо неї. Обмеження були запроваджені після скарг цих країн на те, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.