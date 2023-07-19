В уряді повідомили, якою може бути реакція України на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня

Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА), передає "Інтерфакс-Україна".

"І президент, і прем'єр, і всі ми (уряд - Delo.ua) стоїмо на позиції, що 15 вересня - це остаточна критична дата. Після неї не може бути жодних продовжень цих обмежень, які існували для України", - зазначила вона.

За її словами, заборона експорту пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику до зазначених п'яти країн є "дискримінаційною з боку найближчих сусідів, особливо коли Україна має ворога на морі".

"Це виглядає для нас як не дуже дружній крок, якщо говорити стримано. Тому в усіх переговорах, починаючи від президента, закінчуючи всіма міністерствами, ми наполягаємо, що 15 вересня - це критична, остаточна дата, після якої ми не бачимо можливості подовження цих термінів. Це дискримінація України", - наголосила Свириденко.

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо заборону все ж таки буде продовжено, міністерка заявила, що в такому разі Україна змушена розглянути дзеркальні заходи.

"Не хотілося б вголос говорити і вважати, що це реалістичний крок, але, думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані", - сказала вона.

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпака та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці заходи діятимуть до 15 вересня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна хоче дотримуватися чинної політики щодо імпорту українського продовольства й після цієї дати.

Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що Польща та Словаччина виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року. За інформацією ЗМІ, представники п’яти країн ЄС зустрінуться у Варшаві 19 липня і підготують заяву для Європейської комісії, щоб продовжити заборону на імпорт українського продовольства, а також поширити її на інші товари.