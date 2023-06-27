Угорщина хоче, щоб обмеження на імпорт українського зерна діяли і після вересня

Угорщина не проти транзиту українського зерна, але виступає проти його імпорту та планує дотримуватися такої політики і після закінчення терміну заборони Єврокомісії у вересні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми поділяємо побоювання, які викликає в наших країнах зерно, що надходить з України. Ми за те, щоб зерно з України вирушало за межі Європи, але ми проти, щоб це зерно залишалося тут, наприклад, в Угорщині, і знищувало весь угорський зерновий ринок", - йдеться в заяві для преси від Орбана за підсумками зустрічі прем'єрів країн Вишеградської четвірки в Братиславі.

За його словами, Угорщина каже "так" транзиту, "ні" імпорту.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що ця заборона має зберігатися із середини вересня", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що Єврокомісія після досягнення 28 квітня домовленостей із Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною оголосила 2 травня про введення тимчасових заходів щодо імпорту згаданих категорій агропродукції з України за умови скасування цими країнами національних заходів щодо неї. Обмеження були запроваджені після скарг цих країн на те, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Термін введеної заборони спливав 5 червня, але єврокомісар з питань сільського господарства ЄС Януш Войцеховський заявив, що наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти перерахованих країн щонайменше до жовтня. Разом з тим Угорщина просила ЄС продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур щонайменше до кінця 2023 року. Україна ж наполягає на повному скасуванні обмежень.

Єврокомісія продовжила обмеження до 15 вересня, проте було вирішено, що Європейський союз поступово скасує до цього часу виняткові та тимчасові превентивні заходи, вжиті 2 травня щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п'яти країн.

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