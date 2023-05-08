Обмеження для агропродукції. У Мінагрополітики назвали відсоток експорту зернових, на який вплине заборона ЄС

Заборона Єврокомісії на ввезення кількох видів української агропродукції в пʼять країн торкнеться 20% від експорту зернових, які йшли в Європейський Союз наземним шляхом. Про це заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський в ефірі телемарафону.

"Заборонено експорт в п’ять країн, які є прикордонні з Україною, і Болгарія, яка недалеко від кордону. Це приблизно десь 20% від експорту зернових, які йшли в ЄС наземним шляхом. Заборона діє до 5 червня. Разом із тим ми чуємо від цих країн, що вони хочуть продовження. Разом із тим ми проводимо певну роботу, щоб мінімізувати цю ситуацію. Тому що, очевидно, нам таке рішення не подобається і ми його стараємося змінити", – висловився урядовець.

Як зауважив Сольський, у Мінагрополітики розуміють, що це країни-партнери України. Тому відбуваються багато непублічних розмов – міністр сподівається, що вони дадуть результат.

"Коли – прогнозувати наразі важко", – додав він.

Нагадаємо, кілька країн ЄС спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Пізніше ввезення низки товарів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини було заборонено на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпака та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.