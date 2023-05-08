Ограничения для агропродукции. В Минагрополитики назвали процент экспорта зерновых, на который влияет запрет ЕС

Запрет Еврокомиссии на ввоз нескольких видов украинской агропродукции в пять стран касается 20% экспорта зерновых, которые шли в Европейский Союз наземным путем. Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона.

"Запрещен экспорт в пять стран, приграничных с Украиной, и Болгария, которая недалеко от границы. Это примерно где-то 20% от экспорта зерновых, которые шли в ЕС наземным путем. Запрет действует до 5 июня. Вместе с тем мы слышим от этих стран, что они хотят продолжения. Вместе с тем мы проводим определенную работу, чтобы минимизировать эту ситуацию. Потому что, очевидно, нам такое решение не нравится и мы его стараемся изменить", – высказался чиновник.

Как отметил Сольский, в Минагрополитики понимают, что это страны-партнеры Украины. Поэтому происходят много непубличных разговоров – министр надеется, что они дадут результат.

"Когда – прогнозировать сейчас трудно", – добавил он.

Напомним, несколько стран ЕС сначала самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Позже ввоз ряда товаров в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию был запрещен на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.