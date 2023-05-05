Молдова также может ограничить импорт зерновых из Украины

Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля, передает NewsMaker.

Отмечается, что во время встречи с главой делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом чиновник сказал о "намерении министерства временно принять меры, которые ввели некоторые страны ЕС по импорту зерновых и масличных культур из Украины".

Он добавил, что правительство Молдовы намерено компенсировать аграриям акциз на используемое дизельное топливо, а также субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.

Напомним, несколько стран ЕС сначала самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Позднее ввоз таких товаров в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию был запрещен на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.