Молдова також може обмежити імпорт зернових із України

Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур із України. Про це заявив міністр сільського господарства Володимир Боля, передає NewsMaker.

Зазначається, що під час зустрічі із головою делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом урядовець сказав про "намір міністерства тимчасово вжити заходів, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур із України".

Він додав, що уряд Молдови має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне паливо, яке використовується, а також субсидувати вартість засобів для захисту рослин і добрив.

Нагадаємо, кілька країн ЄС спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Пізніше ввезення таких товарів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини було заборонено на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпака та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.