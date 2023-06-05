Єврокомісія продовжила заборону на імпорт українського зерна до п’яти країн ЄС, - ЗМІ

Єврокомісія продовжила до середини вересня заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п’яти країн ЄС (Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини).

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna, посилаючись на власні джерела в Єврокомісії.

Зауважимо, що 28 квітня Єврокомісія досягла домовленості з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною щодо українських агропродовольчих товарів , а 2 травня оголосила про введення тимчасових запобіжних заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

Обмеження були запроваджені після скарг деяких країн ЄС на те, що надлишок українського зерна знижує ціни на місцеву агропродукцію та впливає на прибутки фермерів.

Термін заборони закінчувався 5 червня, але єврокомісар з питань сільського господарства ЄС Януш Войцеховський заявив, що наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти країн-сусідів щонайменше до жовтня.

Натомість Угорщина просила Євросоюз продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур щонайменше до кінця 2023 року.

Існуючі обмеження на український аграрний імпорт стосуються таких культур, як насіння соняшника, кукурудза, пшениця й ріпак.

Українська сторона вважає неправильним рішення ЄС ввести заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п’яти країн ЄС, що є сусідами України, та пропонує шукати ринкові рішення для цієї проблеми.

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