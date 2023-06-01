Українські аграрії мають бути впевнені, що зможуть експортувати новий врожай

Україна наполягає на необхідності забезпечення вільного руху агропродукції країнами ЄС, адже це створить рівні умови для всіх аграріїв, що у свою чергу призведе до збільшення обсягів торгівлі, зниження витрат на логістику та, зрештою, підвищення прибутковості для українських фермерів.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він підкреслив, що український аграрний сектор є висококонкурентоспроможним з точки зору собівартості виробництва, і доступ до ринку Європейського Союзу є важливим для зростання галузі.

“Завдяки пролонгованій угоді про вільну торгівлю ми маємо можливість розширити нашу торгівлю та підняти економіку. Однак проблема налагодження експорту для таких с/г культур, як соняшник, пшениця, кукурудза та ріпак у деяких країнах Європейського Союзу, може обмежити наш доступ до цього ринку. Це вплине не лише на український аграрний сектор, а й на економіку цих конкретних країн, які втрачають можливість торгувати з нами”, – вважає Висоцький.

Крім того, доступ до глобальних ринків через зерновий коридор диверсифікує можливості збуту для українських аграріїв, обмежуючи нашу залежність від одного ринку та забезпечуючи подальше економічне зростання.

“Нам потрібно працювати разом із нашими іноземними партнерами та знаходити спільну мову, щоб забезпечити розвиток аграрного сектору”, – зазначив Висоцький.

За його словами, цього року в Україні не буде таких великих кінцевих запасів зернових та олійних культур, як торік. Висоцький зауважив, що минулого року на 1 липня ми мали близько 22 млн тонн запасів, а цього року їх буде 5 млн тонн.

“Це наш середньостатистичний довоєнний показник, але ми маємо бути впевнені, що зможемо експортувати обсяги нового врожаю, збір якого розпочнеться за декілька тижнів”, – сказав Висоцький.

Нагадаємо, Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти країн-сусідів щонайменше до жовтня.

Натомість Угорщина попросила Євросоюз продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур щонайменше до кінця 2023 року.

Україна Україна натомість закликає Євросоюз скасувати всі обмеження на ввезення української агропродукції, пропонує вирішити це питання на консультаціях за участю представників Києва.

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