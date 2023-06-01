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Агро
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Украинские аграрии должны быть уверены, что смогут экспортировать новый урожай

Украинские аграрии должны быть уверены, что смогут экспортировать новый урожай

Украина настаивает на необходимости обеспечения свободного движения агропродукции по странам ЕС, ведь это создаст равные условия для всех аграриев, что в свою очередь приведет к увеличению объемов торговли, снижению расходов на логистику и, наконец, повышению доходности для украинских фермеров.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он подчеркнул, что украинский аграрный сектор является высококонкурентоспособным с точки зрения себестоимости производства, и доступ к рынку Европейского Союза важен для роста отрасли.

“Благодаря пролонгированному соглашению о свободной торговле мы имеем возможность расширить нашу торговлю и поднять экономику. Однако проблема экспорта для таких с/х культур, как подсолнечник, пшеница, кукуруза и рапс в некоторых странах Европейского Союза, может ограничить наш доступ к этому рынку. Это повлияет не только на украинский аграрный сектор, но и на экономику этих конкретных стран, которые упускают возможность торговать с нами”, – считает Высоцкий.

Кроме того, доступ к глобальным рынкам через зерновой коридор диверсифицирует возможности сбыта для украинских аграриев, ограничивая нашу зависимость от одного рынка и обеспечивая дальнейший экономический рост.

"Нам нужно работать вместе с нашими иностранными партнерами и находить общий язык, чтобы обеспечить развитие аграрного сектора", - отметил Высоцкий.

По его словам, в этом году в Украине не будет таких больших конечных запасов зерновых и масличных культур, как в прошлом. Высоцкий отметил, что в прошлом году на 1 июля у нас было около 22 млн тонн запасов, а в этом году их будет 5 млн тонн.

"Это наш среднестатистический довоенный показатель, но мы должны быть уверены, что сможем экспортировать объемы нового урожая, сбор которого начнется через несколько недель", - сказал Высоцкий.

Напомним, Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до пяти стран-соседей по меньшей мере до октября.

Венгрия попросила Евросоюз продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур по меньшей мере до конца 2023 года.

Украина Украина призывает Евросоюз отменить все ограничения на ввоз украинской агропродукции, предлагает решить этот вопрос на консультациях с участием представителей Киева.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько