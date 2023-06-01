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Украинские аграрии должны быть уверены, что смогут экспортировать новый урожай
Украина настаивает на необходимости обеспечения свободного движения агропродукции по странам ЕС, ведь это создаст равные условия для всех аграриев, что в свою очередь приведет к увеличению объемов торговли, снижению расходов на логистику и, наконец, повышению доходности для украинских фермеров.
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Он подчеркнул, что украинский аграрный сектор является высококонкурентоспособным с точки зрения себестоимости производства, и доступ к рынку Европейского Союза важен для роста отрасли.
“Благодаря пролонгированному соглашению о свободной торговле мы имеем возможность расширить нашу торговлю и поднять экономику. Однако проблема экспорта для таких с/х культур, как подсолнечник, пшеница, кукуруза и рапс в некоторых странах Европейского Союза, может ограничить наш доступ к этому рынку. Это повлияет не только на украинский аграрный сектор, но и на экономику этих конкретных стран, которые упускают возможность торговать с нами”, – считает Высоцкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, доступ к глобальным рынкам через зерновой коридор диверсифицирует возможности сбыта для украинских аграриев, ограничивая нашу зависимость от одного рынка и обеспечивая дальнейший экономический рост.
"Нам нужно работать вместе с нашими иностранными партнерами и находить общий язык, чтобы обеспечить развитие аграрного сектора", - отметил Высоцкий.
По его словам, в этом году в Украине не будет таких больших конечных запасов зерновых и масличных культур, как в прошлом. Высоцкий отметил, что в прошлом году на 1 июля у нас было около 22 млн тонн запасов, а в этом году их будет 5 млн тонн.
"Это наш среднестатистический довоенный показатель, но мы должны быть уверены, что сможем экспортировать объемы нового урожая, сбор которого начнется через несколько недель", - сказал Высоцкий.
Напомним, Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до пяти стран-соседей по меньшей мере до октября.
Венгрия попросила Евросоюз продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур по меньшей мере до конца 2023 года.
Украина Украина призывает Евросоюз отменить все ограничения на ввоз украинской агропродукции, предлагает решить этот вопрос на консультациях с участием представителей Киева.
Источник фото: ua.depositphotos.com