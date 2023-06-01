"Зерновая инициатива" остановлена. В Киеве заявили, что РФ заблокировала регистрацию флота во все порты

Россия в очередной раз заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Так, в течение двух дней, 30 и 31 мая, Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только одно входное судно на порт "Черноморск", в то время, когда другие стороны совместного координационного центра подтвердили участие 10 судов на три порта.

"Деструктивная позиция России и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чем все стороны были уведомлены Секретариатом СКЦ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира.

"Это почти вдвое больший объем, чем было экспортировано в мае. Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира. Таким образом Россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в еде", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что блокировка регистрации нового входного флота, как и блокировка крупнейшего порта "Пивденный", является грубым нарушением условий "зерновой инициативы".

Украинская делегация требует возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день.

"Надеемся, что партнеры по Инициативе все же найдут решение и прекратят этот шантаж России всего мира", – добавили в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлена еще на 2 месяца – до 18 июля. Договоренности определили функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предполагают удовлетворения потребностей России.

В то же время, по информации агентства Reuters, Киев рассматривает возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию при условии, что черноморское зерновое соглашение будет расширено: включат больше украинских портов и более широкий спектр товаров.