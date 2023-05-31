ООН предложила Киеву начать подготовку для транзита российского аммиака через Украину, — Reuters

ООН предложила Украине, России и Турции начать процесс подготовки к запуску транзита российского аммиака через украинскую территорию. Такое решение должно стать компромиссом, чтобы "зерновое соглашение" продолжало функционировать и расширялось.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В ООН рассчитывают, что сначала смогут провести параллельные переговоры со сторонами по расширению "зерновой инициативы". Планируется, что соглашение начнет действовать на большее количество украинских портов и других грузов.

В Киеве считают, что специалистам понадобится около 30 дней, чтобы подготовить трубопровод к повторной перекачке аммиака.

Также, по информации агентства, Киев рассматривает возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию при условии, что черноморское зерновое соглашение будет расширено: включат больше украинских портов и более широкий спектр товаров.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлена еще на 2 месяца – до 18 июля. Договоренности определили функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предполагают удовлетворения потребностей России.

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