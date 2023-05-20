СМИ назвали условие, при котором Украина разрешит транзит российского аммиака

Киев может разрешить транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, что недавно обновленное зерновое соглашение будет расширено и в него включат больше украинских портов и более широкий спектр товаров. Об этом сообщило международное агентство Reuters. ссылаясь на источник в правительстве.

Россия требует возобновить поставки аммиака по трубопроводу из российского Тольятти в черноморский порт "Южный" под Одессой, который рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год.

До полномасштабного вторжения Россия экспортировала 4,4 миллиона тонн аммиака в год – 20% мировой торговли морским транспортом.

Источник в правительстве сообщил, что в согласованном тексте соглашения не упоминается транзит аммиака, поэтому в случае одобрения этого решения, нужно будет подписать дополнительный документ. Украина будет выдвигать требования.

Вчера Россия согласилась восстановить входящие инспекции судов, следующих в два из трех портов Черноморской зерновой инициативы.

Речь идет о проверках флота, который направляется в порты "Одесса" и "Черноморск". Однако страна-агрессорка отказалась инспектировать суда, следующие в порт "Южный".

17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу, которая имеет целью обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлили еще на 2 месяца - до 18 июля.

До этого в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.