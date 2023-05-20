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СМИ назвали условие, при котором Украина разрешит транзит российского аммиака

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иев может разрешить транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, что недавно обновленное черноморское зерновое соглашение будет расширено

Киев может разрешить транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, что недавно обновленное зерновое соглашение будет расширено и в него включат больше украинских портов и более широкий спектр товаров. Об этом сообщило международное агентство Reuters. ссылаясь на источник в правительстве.

Россия требует возобновить поставки аммиака по трубопроводу из российского Тольятти в черноморский порт "Южный" под Одессой, который рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год.

До полномасштабного вторжения Россия экспортировала 4,4 миллиона тонн аммиака в год – 20% мировой торговли морским транспортом.

Источник в правительстве сообщил, что в согласованном тексте соглашения не упоминается транзит аммиака, поэтому в случае одобрения этого решения, нужно будет подписать дополнительный документ. Украина будет выдвигать требования.

Вчера Россия согласилась восстановить входящие инспекции судов, следующих в два из трех портов Черноморской зерновой инициативы.

Речь идет о проверках флота, который направляется в порты "Одесса" и "Черноморск". Однако страна-агрессорка отказалась инспектировать суда, следующие в порт "Южный".

17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу, которая имеет целью обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлили еще на 2 месяца - до 18 июля.

До этого в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Автор:
Альона Чернецкая