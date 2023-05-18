Мировые цены на пшеницу снизились после продления зерновой сделки, – CNN

Мировые цены на пшеницу упали в четверг, 18 мая, после того, как была продлена Черноморская зерновая инициатива. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже упали на 2% – до 6,12 доллара за бушель.

Цены снизились на 23% с начала года и на 57% с момента достижения исторического максимума в 14,30 долларов за бушель в марте 2022 года.

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мировые цены на пшеницу резко выросли, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что в результате войны 47 млн человек могут оказаться в состоянии "острой нехватки продовольствия".

Однако зерновое соглашение, подписанное в июле, и его возобновление помогли стабилизировать рынки.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновую инициативу, направленную на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлили еще на 2 месяца – до 18 июля.

До этого в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.