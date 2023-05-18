Світові ціни на пшеницю знизилися після продовження зернової угоди, – CNN

Світові ціни на пшеницю впали в четвер, 18 травня, після того, як було продовжено Чорноморську зернову ініціативу. Про це пише CNN.

Зазначається, що ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі впали на 2% – до 6,12 долара за бушель.

Ціни знизилися на 23% з початку року та на 57% з моменту досягнення історичного максимуму в 14,30 доларів за бушель у березні 2022 року.

За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну світові ціни на пшеницю різко зросли, а Продовольча та сільськогосподарська організація ООН попередила, що через війну 47 млн людей можуть опинитися в стані "гострої нестачі продовольства".

Однак зернова угода, підписана в липні, та її поновлення допомогли стабілізувати ринки.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.